Panenka ricoverato in terapia intensiva: colpito da coronavirus

La leggenda ceca, inventore del cucchiaio a metà anni '70, è in gravi condizioni in quel di Praga: positivo al coronavirus.

Antonin Panenka è in gravi condizioni a causa del coronavirus. La leggenda del calcio ceco ha infatti contratto il virus negli ultimi giorni ed ora si trova in terapia intensiva in un ospedale di Praga. Ad annunciarlo il club di cui è presidente onorario, i Bohemians.

Panenka, 72 anni il prossimo dicembre, è ricoverato nella capitale ceca: migliaia di messaggi di supporto da parte del club del suo paese e non solo, vista l'importanza dell'ex nella storia del calcio. Campione d'Europa nel 1976 con l'ex Cecoslovacchia, è di fatto l'inventore del cucchiaio.

Fuori dai confini italiani, infatti, il cucchiaio viene semplicemente chiamato Panenka, visto e considerando come in quel 1976 riuscì a segnare alla in tal modo, portandosi via il trofeo all'ultimo rigore decisivo nella lotteria dagli undici metri contro Maier.

Altre squadre

Appese le scarpette al chiodo nel 1993 dopo aver vestito la maglia del Kleinwiesendorf, club austriaco, Panenka ha continuato a lavorare nel calcio, divenendo per l'appunto presidente dei Bohemians, ma anche nella politica, candidandosi per un seggio al Senato della .