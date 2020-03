Pandemia coronavirus, Rakitic: "Già a Napoli mi immaginavo tutto questo"

Ivan Rakitic ai microfoni di 'BarçaTV' spiega il momento: "Non è stata una sorpresa, a Napoli si parlavo molto di questa cosa".

Come tutti i calciatori in Europa in questo momento, o quasi, anche Ivan Rakitic si trovà in isolamento nella sua abitazione, in attesa che prima o dopo possa riprendersi a giocare

Ai microfoni di 'BarçaTV' il centrocampista croato ha parlato proprio di questo brutto momento, con la pandemia del coronavirus in corso.

"Non è stata una sorpresa questa situazione. Quando andammo a si parlava molto di questo in e avevo già detto al medico che sarebbe arrivato anche in . Adesso è la cosa migliore da fare restare a casa. Mi piacerebbe essere in strada e camminare ma questo è necessario. Devi rinchiuderti. Non mi piace, ma è necessario e importante".

Come tutti, anche Rakitic non sta uscendo di casa e dice di aver capito la situazione già a Napoli, per la gara di .

"Non sto uscendo. Vado solo a buttare la spazzatura. Sono gli unici 50 metri che faccio fuori di casa. Quando siamo tornati da Napoli abbiamo comprato molte cose perché ho capito che sarebbe arrivato pure qui".

Pensado ai suoi compagni di squadra, invece, Rakitic crede che Vidal sia quello più in difficoltà in questo periodo di isolamento.