La panchina di Tudor vacilla: l'Udinese pensa a Ballardini

Il 7-1 incassato domenica a Bergamo fa vacillare la panchina di Igor Tudor all'Udinese: circolano i nomi di Ballardini, Colantuono e Pasquale Marino.

La pesantissima sconfitta rimediata domenica a Bergamo, non fa dormire sonni tranquilli ad Igor Tudor. La panchina del croato all', dopo l'1-7 contro l' , non sembra solidissima.

A riferirlo è la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui il club friulano starebbe iniziando a guardarsi intorno per reperire l'eventuale sostituto qualora i bianconeri non dovessero rialzarsi e tornare a fare risultati.

I nomi nei radar dell'Udinese, sempre secondo la rosea, sono tre: Davide Ballardini, Stefano Colantuono e Pasquale Marino. Per gli ultimi due, si tratterebbe di un ritorno visto che hanno già allenato i friulani.

La società dei Pozzo ha confermato la fiducia a Tudor, ma è chiaro che Udinese- appare un crocevia importante per il futuro dell'ex difensore al timone dei bianconeri.