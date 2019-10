Panchina Sampdoria: sfida Iachini-De Biasi, Ranieri sogno complicato

Sono passati già quattro giorni dall'ultima giornata di : il ha cambiato allenatore, il ha confermato Andreazzoli e la non ha ancora preso una decisione sul nuovo allenatore che sostituirà Di Francesco. Tanti nomi in lizza, con i papabili che diventano sempre di meno.

Dopo la risposta negativa di Gattuso, sono rimasti due nomi in lizza su tutti. Stiamo parlando di Beppe Iachini e Gianni De Biasi, con il primo leggermente favorito per la successione di Eusebio D Francesco.

In collegamento telefonico con 'Telenord', Beppe Iachini ha parlato dell'ipotesi che possa essere lui a prendere il posto di Eusebio Di Francesco.

"In questa fase è difficile rilasciare delle dichiarazioni, l'unica cosa che posso dire con certezza è che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l'affetto e il cuore. Si è instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria è nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo che augurarle le migliori felicità e fortune".