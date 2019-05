Panchina Roma, sfuma Gasperini: prende forza l'idea De Zerbi

Non sarà Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore della Roma. Il club capitolino deve guardare altrove e intanto spunta l’idea De Zerbi.

Ripartire dopo una stagione travagliata e farlo con un nuovo allenatore. In casa sono chiari da tempo quelli che devono essere i programmi per l’immediato, un contrattempo non da poco però rischia di rendere complicato ciò che fino a poche ore fa sembrava potenzialmente semplice.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il club giallorosso aveva individuato il Gian Piero Gasperini il tecnico ideale dal quale ripartite, la decisione del ‘Gasp’ di restare all’ e di affrontare con la sua creatura la prossima , ha portato per forza di cose ad un cambio di programma.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di Gasperini di non lasciare Bergamo non ha colto del tutto di sorpresa la dirigenza della Roma. Il fatto che si trattasse di un allenatore comunque legato ad un altra società e che l’Atalanta fosse da settimane vicina alla qualificazione alla massima competizione europea per club, aveva già portato a sensazioni non positive che nella giornata di martedì sono state semplicemente confermate.

Gasperini era considerato il profilo ideale per la sua capacità di valore i giovani e di garantire grande intensità nell’arco della settimana, non sono però state trascurate altre piste che portano al famoso ‘Piano B’. Tra i tecnici seguiti ci sono Marco Giampaolo (che nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan), Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri (che come noto è legato al ed è finito anche in orbita ) e Rino Gattuso (che si è da poco liberato dal ).

L'articolo prosegue qui sotto

Ci sono poi allenatori che sono stati proposti alla Roma come Rafa Benitez (attualmente al ) e Laurent Blanc (da tempo alla ricerca di una panchina). La sensazione è quella che serviranno almeno dieci giorni perché si arrivi ad una decisione, gli stessi che ci vorranno per capire se Petrachi sarà il nuovo direttore sportivo, e comunque non è escluso che alla fine a spuntarla possa essere un profilo attualmente ancora nell’ombra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i tanti nomi fatti quello sembra essere quello di Roberto De Zerbi in pole. Il suo calcio piace moltissimo a Baldini e ai dirigenti della Roma, ma c’è anche chi ha dei dubbi legati al fatto che alle spalle abbia una sola stagione completa in da allenatore.

Sulla sua candidatura si sta discutendo nelle ultime ore e, non è escluso, che dopo Di Francesco la Roma possa pescare ancora in casa l’allenatore dal quale far partire un nuovo ciclo.