Panchina Roma, Mihajlovic in lizza: obiettivo di Petrachi

L'ottimo rapporto con Gianluca Petrachi potrebbe risultare decisivo per l'approdo alla Roma di Sinisa Mihajlovic, nonostante il suo passato laziale.

Salutato Daniele De Rossi nel successo ottenuto contro il all'ultima giornata, la è al lavoro per colmare il vuoto sulla panchina lasciata vacante da Claudio Ranieri che ha possibilità pressoché nulle di essere confermato per la prossima stagione.

Tante le idee al vaglio della dirigenza: da Gennaro Gattuso a Roberto De Zerbi, oltre a Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo. Tutti profili graditi ma con cui non ci sono ancora stati contatti degni di nota.

Con la nomina, sempre più vicina, a direttore sportivo di Gianluca Petrachi, prende quota un'ipotesi dai tratti assolutamente clamorosi: come riportato da 'Sky Sport', in lizza c'è anche Sinisa Mihajlovic.

L'ex difensore giocò per ben sei anni dal 1998 al 2004 con i rivali cittadini della ma, nonostante questo 'piccolo' particolare, sarebbe ben lieto di accettare l'incarico dopo aver salvato con successo il e ottenuto la bellezza di 30 punti in 17 partite. In precedenza, dal 1992 al 1994, indossò la casacca romanista prima della cessione alla .

Mihajlovic e Petrachi ebbero modo di lavorare insieme al , dove il loro rapporto si è cementato ulteriormente: dimostrazione è la doppia operazione di mercato effettuata a gennaio con l'acquisto in prestito, da parte del Bologna, di Lyanco ed Edera, espressamente richiesti dal serbo e 'concessi' dal dirigente granata.

La rivalità passata non rappresenterebbe dunque un problema: Mihajlovic è pronto al secondo grande passo dopo quello, negativo, dell'approdo al che si concluse con un esonero a poche giornate dal termine del campionato nel 2016.