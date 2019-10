Panchina Milan: la suggestione Ballardini diventa tendenza su Twitter

Il giornalista Maurizio Pistocchi caldeggia il nome di Ballardini per il Milan e Twitter si scatena: il nome del tecnico romagnolo entra in tendenza.

Da Luciano Spalletti a Claudio Ranieri, da Rudi Garcia alla bandiera Andriy Shevchenko. Attorno alla panchina del , attualmente di proprietà di Marco Giampaolo, aleggia più di un fantasma illustre. Sostituti possibili a cui si aggiunge qualche profilo... da social network: come quello di Davide Ballardini, altro allenatore senza squadra.

Su Twitter, da qualche ora, il suo nome è entrato rapidamente nelle tendenze, ovvero tra gli argomenti più commentati. Il motivo? Tutto è partito da un tweet del giornalista Maurizio Pistocchi, grande estimatore di Ballardini al punto da suggerire il suo nome, in caso di esonero di Giampaolo, alla dirigenza del Milan.

"Sui giornali e in ridda di ipotesi per la successione a Giampaolo: Ranieri, Garcia, Shevchenko-Tassotti. Nessuno che faccia il nome del tecnico che ha fatto meglio di tutti da subentrato e con il quale Piatek è diventato capocannoniere. Il Sistema".

Sui giornali e in tv ridda di ipotesi per la successione a Giampaolo: Ranieri, Garcia, Shevchenko-Tassotti. Nessuno che faccia il nome del tecnico che ha fatto meglio di tutti da subentrato e con il quale Piatek è diventato capo-cannoniere. Il Sistema pic.twitter.com/EecGRBOxv8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 1, 2019

Da lì, dal tweet di Pistocchi, Ballardini è diventato argomento di discussione su Twitter. Entrando, appunto, in tendenza. Lo ha fatto sotto varie forme: qualcuno pare aver preso in considerazione l'idea di affidare la panchina a un vecchio drago della , ma la maggior parte degli utenti ha utilizzato l'ironia per sottolineare la stranezza dell'accostamento.

Ballardini, peraltro, ha già lavorato per il Milan: ha allenato le giovanili rossonere dal 1999 al 2002, prima di passare al e di iniziare, nel 2004, la propria carriera da allenatore professionista in Serie C. 17 anni dopo, il suo nome è caldeggiato addirittura per la prima squadra di un Diavolo diversissimo da quello di allora.