Panchina Milan, sondato anche Allegri: il tecnico ha rifiutato l'offerta

Il Milan si sta guardando attorno per l’eventuale sostituzione di Giampaolo. Fatto un tentativo per Allegri, ma il tecnico livornese a rifiutato.

Sono giorni di profonde riflessioni quelle che si stanno vivendo in casa . A differenza di quanto in molti potessero immaginare infatti, la vittoria ottenuta dalla compagine meneghina sul campo del , non ha reso più salda la panchina di Marco Giampaolo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L’inizio di stagione complessivamente deludente, le quattro sconfitte patite nei primi sette turni di campionato, i continui cambi di formazione e di modulo, hanno spinto la dirigenza a guardarsi attorno alla ricerca di un tecnico di spessore e carisma, capace di far cambiare in corsa la rotta intrapresa.

Ad oggi tra i profili già caldi per l’eventuale sostituzione di Marco Giampaolo c’è Luciano Spalletti. L’allenatore che è ancora contrattualmente legato all’ , rappresenta una prima scelta assoluta, ma convincerlo non sarà facile. I primi tentativi hanno infatti portato a due rifiuti, ma l’intenzione è quella di provarci ancora.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i big sondati dal Milan c’è anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che ha da pochi mesi chiuso quella che è stata una parentesi ricchissima di successi alla , rappresenterebbe certamente un profilo eccellente, visto che tra l’altro conosce già benissimo l’ambiente rossonero, ma ha già rifiutato l’offerta che gli è stata fatta pervenire da Milano.

Allegri, che tra l’altro è uno degli allenatori più corteggiati in circolazione (il suo nome è stato nelle ultime ore accostato anche a quello del Manchester United), ha allenato il Milan tra l’estate del 2010 ed il gennaio 2014 vincendo uno Scudetto ed una . Il suo sarebbe stato un ritorno clamoroso, ma non ci sono spiragli.