Panchina Juventus, Sarri incontra il Chelsea: può liberarsi con 6-7 milioni

Sarri incontra il Chelsea: Marina Granovskaia chiede un indennizzo di 6-7 milioni alla Juventus che pensa a Emerson Palmieri come compromesso.

Se l'Inter ha sciolto il nodo allenatore annunciando ufficialmente Antonio Conte, la resta attualmente senza una guida dopo l'addio di Massimiliano Allegri: tutto, però, porta a pensare che questo ruolo sarà ricoperto da Maurizio Sarri.

La vittoria dell' ha alzato ulteriormente le quotazioni del tecnico toscano che oggi, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', incontrerà i vertici del per definire il futuro. Che sia a Londra o a .

Nella giornata di giovedì, è volato nella capitale inglese Alessandro Pellegrini, procuratore di Sarri con cui ha cenato insieme: preludio a un summit imminente per fare chiarezza una volta per tutte e, magari, trovare l'accordo per il via libera.

In tal senso, bisogna registrare l'intesa tra il potente agente Fali Ramadani (intermediario nella trattativa che portò il 60enne al Chelsea) e la plenipotenziaria Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich: i 'Blues' non metteranno i bastoni fra le ruote ai bianconeri ma chiederanno un indennizzo di 6-7 milioni di euro.

Toccherà al proprietario russo dare il via libera definitivo, mossa necessaria per sbloccare l'operazione che sta vivendo la sua fase più calda da ormai diversi giorni, in procinto di sbloccarsi ora che la finale di Europa League è stata portata a casa.

Qualora la 'Vecchia Signora' non fosse entusiasta di onorare l'indennizzo, si potrebbe trovare un compromesso con l'eventuale acquisto di Emerson Palmieri per una cifra tra i 25 e i 30 milioni, come riferito da 'Tuttosport'. Un po' come avvenne per Jorginho un anno fa, una sorta di 'tassa' pagata dal Chelsea al per Sarri.