Panchina Juventus, Sarri deve liberarsi dal Chelsea: Lampard l'erede

Sarri proverà a trattare l'addio al Chelsea per firmare con la Juventus. 'Blues' su Lampard che si gioca la finale dei playoff di Championship.

Mercoledì sera avrà l'opportunità di raggiungere la consacrazione definitiva, stavolta a livello internazionale: Maurizio Sarri sta aspettando da tempo la finale di che potrebbe segnare positivamente una carriera iniziata dal basso.

Non è un mistero che sia lui l'indiziato numero uno per allenare la il prossimo anno: ogni discorso, però, è rinviato a dopo il triplice fischio del derby londinese tra e , fino ad allora niente ammiccamenti al futuro.

Un indizio, piuttosto importante, su quanto Sarri interessi ai bianconeri l'ha dato il direttore sportivo Fabio Paratici ai microfoni di DAZN, prima del match perso sul campo della .

"Abbiamo le idee chiare, lo abbiamo già detto, stiamo facendo le nostre valutazioni, ci sono ancora tante competizioni in corso... Fino a quando non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto, anche per rispetto di tutti, rimanere in questa situazione".

E tra le competizioni in corso c'è anche l'Europa League, oltre alla Champions con Guardiola (Paratici ha smentito presunti contatti con lo spagnolo) e Pochettino che si sfideranno sabato a Madrid per l'ultimo atto che decreterà la regina assoluta. La soluzione d'emergenza porta a Simone Inzaghi.

Dal canto suo, Sarri dovrà cercare di ottenere il via libera dal Chelsea in un incontro decisivo con la dirigenza: Juventus per nulla intenzionata a pagare un indennizzo, il vertice servirà proprio per raggiungere un accordo che eviti a 'Madama' di mettere mani al portafoglio e lasciarsi pacificamente, senza gli strascichi legali successivi al divorzio con Antonio Conte per intenderci.

Secondo 'Tuttosport', i 'Blues' avrebbero già in mano il sostituto: trattasi di quel Frank Lampard che stasera si giocherà la promozione in Premier League con il nella finale playoff a Wembley contro l' .

Un successo convincerebbe ulteriormente il club britannico a puntare sull'ex centrocampista che, da quelle parti, ha lasciato un 'discreto' ricordo.