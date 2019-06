Panchina Juventus, Sarri avrebbe svuotato la sua casa di Londra

Maurizio Sarri si avvicina alla Juventus dopo il summit a Milano tra l'agente e Paratici: avrebbe svuotato la sua casa a Londra.

Maurizio Sarri è a un passo dal divenire il nuovo allenatore della . Siamo alle battute finali di una trattativa lunga e complessa che, nella giornata di venerdì, ha vissuto probabilmente il suo punto più alto.

In quel di Milano c'è stato l'incontro tra Fabio Paratici, Alessandro Pellegrini (agente del tecnico toscano) e Fali Ramadani, esperto intermediario di un'operazione prossima a culminare in una fumata bianca.

A confermare ulteriormente il tutto, anche un altro chiaro indizio: secondo 'La Gazzetta dello Sport', Sarri avrebbe svuotato la sua casa di Londra, dove il continua a ragionare sull'addio dell'ex dopo una sola stagione.

Serve il via libera da parte di Roman Abramovich, atteso per l'inizio della prossima settimana: soltanto allora si avranno certezze ancora maggiori, anche se l'ok del patron russo appare come una formalità.

La panchina dei 'Blues' aspetta Frank Lampard, soluzione graditissima ai tifosi che riabbraccerebbero un loro idolo assoluto, protagonista e trascinatore nei tredici anni passati a difendere la maglia dei londinesi.

Sviluppi importanti potrebbero comunque arrivare già in queste ore: per Sarri alla Juventus è questione di un 'sì'. Che sia in russo o inglese, poco importa.