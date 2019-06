Panchina Genoa, l'Empoli libera Andreazzoli: con lui Caputo e Bennacer?

Aurelio Andeazzoli si avvicina alla panchina del Genoa. L’Empoli ha dato il via libera, in rossoblù potrebbero seguirlo Caputo e Bennacer.

Messa alle spalle una stagione estremamente deludente culminata con la salvezza solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato, per il è arrivato il momento di ripartire e di costruire il gruppo che affronterà la prossima annata.

Come annunciato da Enrico Preziosi nella giornata di lunedì, sulla panchina rossoblù non siederà più Cesare Prandelli e con il passare delle ore sta prendendo sempre più corpo l’opzione Andreazzoli per la sua sostituzione.

Già da giorni si parla del possibile approdo del tecnico all’ombra della Lanterna e, secondo quando riportato da Sky, sono stati mossi passi importanti in tale direzione. L’, al quale proprio il Genoa ha conteso la salvezza fino alle battute finali del campionato, ha infatti liberato l’allenatore.

Aurelio Andreazzoli, che già da tempo ha trovato un accordo con il Genoa, attendeva solo che questo ultimo tassello andasse al suo posto prima di poter apporre la firma che lo legherà al club ligure.

Il Genoa, dal canto suo, non solo non dovrà pagare alcun indennizzo all’Empoli, ma con la società toscana potrebbe aprire un filo diretto che gli consentirebbe di arrivare a Bennacer e Caputo. I due, reduci entrambi da un’eccellente annata in Toscana, potrebbero quindi raggiungere Andreazzoli a Genova.