Panchina Genoa, altro ribaltone: con Pioli al Milan, Andreazzoli può restare

Sempre più confusione intorno al Genoa che adesso, con Pioli ad un passo dal Milan, starebbe pensando di dare altro tempo ad Andreazzoli.

Che la partita di sabato scorso fra e sarebbe stata decisiva per il futuro delle due panchine era intuibile, difficile invece pronosticare che a pochi giorni di distanza l'allenatore esonerato sia quello uscito vincitore dalla sfida. L'intreccio fra le due società ora è ancora più intricato: con i rossoneri che per il dopo Giampaolo sono sempre più vicini a Pioli che sarebbe anche la prima scelta del Genoa per sostituire Andreazzoli.

La situazione dei liguri sarebbe quindi direttamente collegata a quella dei rossoneri che, dopo aver riscontrato delle difficoltà praticamente insormontabili per ingaggiare Luciano Spalletti, ora avrebbero come prima alternativa Stefano Pioli. L'allenatore ex viola ha già dato il suo gradimento ai Grifoni, ma adesso è ingolosito dalla più prestigiosa panchina del Milan. E allora Preziosi e company, secondo quanto rivelato dal 'Secolo XIX', starebbero valutando l'ipotesi di dare altro tempo ad Andreazzoli.

La società genoana, intanto, si prende altro tempo per ragionare sul da farsi: l'allenamento in programma per oggi pomeriggio è stato annullato e i giocatori del Genoa torneranno ad allenarsi regolarmente dalla giornata di domani, magari quando si saprà in maniera definitiva chi si siederà sulla panchina rossoblu. La prossima sfida che attende il Genoa è quella con il , in cui i Grifoni dovranno fare a meno dell'infortunato Criscito e degli squalificati Romero, Biraschi e Saponara.

Le valutazioni su una possibile conferma di Andreazzoli trovano fondamento anche nel ciclo di partite in programma fino alla prossima sosta delle nazionali, in cui il Genoa si troverà ad affrontare degli scontri diretti molto importanti in ambito salvezza. Le partite con Parma, e possono dare quella svolta positiva tanto attesa dai tifosi rossoblu e i passi avanti mostrati dalla squadra nella sconfitta contro il Milan potrebbero essere decisivi per il futuro di Andreazzoli.