Panchina nel derby, escluso contro la Macedonia del Nord: Zaniolo 'appannato'

Nonostante il 21 marzo sia passato da un pezzo, della stagione primaverile non c'è ancora traccia: tempo instabile su gran parte dell'Italia, tanto che le temperature miti appaiono come dei miraggi. Neppure la primavera di Nicolò Zaniolo è sbocciata o, meglio ancora, non è nemmeno partita.

Le prime avvisaglie di 'tempesta' si erano avvertite in occasione dell'esclusione dall'undici titolare della Roma nel derby stravinto sulla Lazio: Mourinho lo aveva lasciato in panchina per optare sul doppio trequartista alle spalle dell'unica punta Abraham, fino a quel momento partner fisso dell'ex Inter.

Una scelta a primo impatto discutibile, ma che alla fine ha dato ragione al tecnico portoghese, noto per non essere uno troppo preoccupato nel farsi problemi quando si tratta di dare una scossa all'ambiente, anche a costo di sacrificare qualcuno dei suoi uomini migliori.

L'articolo prosegue qui sotto

Il periodo complicato di Zaniolo si è poi acuito con l'esclusione dai convocati di Roberto Mancini per Italia-Macedonia del Nord, la gara della disfatta azzurra: soltanto tribuna in quel di Palermo, decisione che ha attirato qualche critica al ct, alla luce della scarsa pericolosità offensiva al cospetto di una difesa più modesta, certamente non al livello di Chiellini e compagni.

Il 'caso' è parzialmente rientrato con la presenza dal primo minuto nel tridente con Raspadori e Scamacca in Turchia, dove però Zaniolo non ha affatto brillato: per lui un cartellino giallo (unico azzurro ammonito) e un'amara sostituzione all'intervallo con il rivale laziale Zaccagni, certificazione del momento più basso della sua personale stagione.

Momento 'no' che potrebbe prolungarsi più del previsto: domenica alle ore 18 la Roma farà visita alla Sampdoria e, secondo le ultime indiscrezioni, Zaniolo dovrebbe accomodarsi di nuovo in panchina nel segno della continuità recente. Starà a lui trasformare queste vibrazioni negative in carica agonistica da sprigionare alla prima circostanza utile in campo.