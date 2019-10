Tanta panchina al Chelsea, Giroud è stanco: "Non lo accetto"

Sfruttato con il contagocce la Lampard, Giroud parla della sua condizione al Chelsea: “Non critico il tecnico, ma non posso accettare questo”.

Quello di Olivier Giroud non è stato di certo un inizio di stagione semplice. L’attaccante campione del mondo a 2018 con la , nonostante la concorrenza al sia certamente diminuita rispetto agli anni scorsi, sin qui ha totalizzato appena 3 presenze in Premier League agli ordini di Lampard, alle quali vanno aggiunte 1 in ed 1 in Supercoppa Europea.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Troppo poco per uno degli uomini che sarebbe dovuto essere una delle guide di un Chelsea giovanissimo e la situazione che si è venuta a creare inizia a stargli stretta. Ad ammetterlo è stato lui stesso in un’intervista a Le Pelerin.

“Se accetto tutto questo? Non lo accetto. In certe situazioni non devi essere fatalista. Sono sempre stato umile e rispettoso e anche se non sono d’accordo non critico il mio allenatore. Dentro di me però non posso accettare questa situazione, so quanto valgo in campo. L’anno scorso, quando sentivo di giocare, ho chiesto spiegazioni al precedente tecnico”.

Giroud, nel gennaio del 2018, ha deciso di lasciare dopo cinque anni e mezzo l’ per approdare al Chelsea.

“Non è stato facile, ho amato l’Arsenal. Volevo fare un passo in avanti perché il Chelsea è la squadra inglese che insieme al ha vinto di più nel corso degli ultimi dieci anni. Ho avuto rivali in attacco come Morata e Higuain che alla fine sono andati via e alla fine è andata anche bene perché ho giocato una finale di ed una di ”.

L’attaccante della Nazionale francese non è disposto ad arrendersi.