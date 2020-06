Panathinaikos, Macheda continua a brillare: 13° goal in campionato

Riprende il calcio in Grecia e lo fa con i play-off finali: Macheda a segno nell'uno a uno contro l'AEK, firmato anche dal goal di Livaja.

Federico Macheda si è ritrovato in Grecia dopo una lunga serie di anni bui. Alla prima partita dopo la lunga sosta forzata dovuta al coronavirus, l'ex attaccante del ha di nuovo trovato la via del goal contro l' Atene.

La Super League ha ripreso dai play-off che decideranno la vittoria del titolo e le posizioni valide per la qualificazione alle competizioni europee, e dai play-out per sancire le retrocessioni in seconda divisione. Si giocheranno in totale solamente 10 partite per il titolo e 14 per la retrocessione.

L'articolo prosegue qui sotto

Domenica il Panathinaikos di Federico Macheda, che ha chiuso la stagione regolamentare al quarto posto, ha pareggiato nella prima giornata dei play-off contro l' . Uno a uno il risultato finale, marcatori: Macheda e Livaja.

Altre squadre

Per Macheda, dopo i 12 goal dellla stagione regolamentare, si tratta del 13 goal complessivo nella Super League greca. L'ex attaccante del Manchester United, all'età di 28 anni, si è ritrovato dopo anni bui.

Il Panathinaikos, che grazie ai suoi goal puà sperare ancora nel titolo, è già per distacco la squadra in cui Macheda ha fatto più goal nella sua intera carriera.