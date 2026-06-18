Panama-Croazia si giocherà il 23 giugno 2026 alle 19:00 EST (23:00 GMT).

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

Il cuore panamense si è spezzato al 95’ quando il centrocampista del Nordsjaelland Caleb Yirenki ha segnato per il Ghana, regalando alle Black Stars una vittoria cruciale per 1-0. Panama non è stato surclassato, ma ha ceduto. La Croazia, dal canto suo, ha perso 4-2 contro l’Inghilterra in un esordio spettacolare, pareggiando 2-2 all’intervallo. Entrambe le squadre devono quindi recuperare punti e a Toronto potrebbe essere una gara ricca di emozioni.

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I giocatori chiave e l’allenatore di Panama

Il centrocampista dei Pumas Adalberto “Coco” Carrasquilla dovrà dettare il ritmo di una squadra che predilige il possesso palla. A destra, il terzino del Marsiglia Michael Amir Murillo garantisce esperienza internazionale. Panama è guidata da Thomas Christiansen: il tecnico danese, che da bambino ha vissuto brevemente nel Paese, ha preso le redini dei “Los Canaleros” nel luglio 2020 e li ha condotti alla loro seconda Coppa America.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Croazia

Il ct Zlatko Dalić ha convocato 26 giocatori esperti e affiatati, mixando il nucleo storico con giovani di qualità. La Croazia punta sulla solidità mentale e sul suo collaudato sistema di gioco.

Il cuore della squadra resta Luka Modrić, che con Mateo Kovačić guiderà un centrocampo di livello mondiale capace di resistere al pressing. In attacco la fisicità di Bruno Petković metterà in crisi i centrali, aprendo varchi per Andrej Kramarić. In difesa Joško Gvardiol, in forma smagliante, guiderà la retroguardia con passaggi precisi e interventi decisi, proteggendo l’affidabile portiere Dominik Livaković.

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Probabile formazione del Panama

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Probabile formazione della Croazia

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Convocati Panama (26 giocatori)

Portieri: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Difensori: Blackman, Gutierrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Córdoba, Davis, Ramos, Miller.

Centrocampisti: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Attaccanti: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

La rosa della Croazia è composta da 26 giocatori.

Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Dominik Kotarski (Copenaghen), Ivor Pandur (Hull City).

Difensori: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Amburgo).

Centrocampisti: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Attaccanti: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matović (Friburgo).

Notizie sulla squadra e formazioni

Panama è guidata da Thomas Christiansen; al momento non ci sono informazioni su infortuni o squalifiche, né una formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche il CT croato Zlatko Dalic non ha ancora rivelato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti prima del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni

Nelle ultime cinque partite Panama ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo match è terminato 1-1 con la Bosnia-Erzegovina il 6 giugno, mentre due giorni prima aveva battuto 4-2 la Repubblica Dominicana. La pesante sconfitta per 6-2 contro il Brasile a maggio è stato il punto più basso, anche se Panama ha poi ottenuto un successo per 1-2 e un pareggio per 1-1 contro il Sudafrica a fine marzo. In queste cinque gare ha segnato nove gol e ne ha subiti undici.

La Croazia arriva in condizioni migliori, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque: ha battuto la Slovenia 2-1 il 7 giugno, la Colombia 2-1 a marzo e il Montenegro 3-2 nelle qualificazioni mondiali di novembre. Le sconfitte con Belgio (0-2) e Brasile (1-3) sono le uniche macchie.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque scontri diretti tra Panama e Croazia, quindi non è possibile fornire un resoconto storico.

Classifica

Nel Gruppo L la Croazia è prima, Panama quarta.