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Panama-Inghilterra: tutto ciò che devi sapere sulla partita dei Mondiali FIFA 2026

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H. Kane

Anteprima completa di Panama-Inghilterra ai Mondiali 2026: tattiche, formazioni e altro.

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Coppa del Mondo - Mondiali - Girone L
New York/New Jersey Stadium

Panama-Inghilterra si giocherà il 27 giugno 2026 alle 17:00 EST (21:00 GMT).

Contesto della partita

Panama è già eliminata, mentre l’Inghilterra, con quattro punti in due gare, può conquistare il primo posto nel Gruppo L vincendo.

FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROGetty Images

Il percorso di Panama e Inghilterra ai Mondiali finora

I Tre Leoni di Thomas Tuchel non hanno convinto appieno dopo il 4-2 alla Croazia e lo 0-0 col Ghana. Tuchel deve ancora definire le fasce: possibile rientro di Nico O'Reilly a sinistra, con Marcus Rashford più avanti. A destra dovrebbe confermarsi la stella dell’Arsenal Noni Madueke, mentre Bukayo Saka resta ai box per il problema al tendine d’Achille. In attacco le speranze inglesi sono affidate al carismatico Harry Kane, autore di 81 gol in 116 presenze.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images

Panama proverà a mettere in difficoltà l’Inghilterra con un 5-4-1. Le due sconfitte per 1-0 con Ghana e Croazia dimostrano che non sarà un avversario facile. Nonostante il dominio di possesso e le occasioni create contro il Ghana, i panamensi non hanno concretizzato e hanno incassato il gol decisivo al 95°.

FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANGetty Images

Probabili formazioni

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Inghilterra: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images

Rosa Panama:

Portieri: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Difensori: Blackman, Gutierrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Córdoba, Davis, Ramos, Miller.

Centrocampisti: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Attaccanti: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

panama Getty Images

La rosa di 26 giocatori dell’Inghilterra

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Panama - Inghilterra

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Panama
PAN
Formazione
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Inghilterra crest
Inghilterra
ING

Allenatore

  • T. Christiansen

Thomas Christiansen non ha ancora rivelato la probabile formazione di Panama né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Situazione analoga per l’Inghilterra di Thomas Tuchel: al momento non ci sono informazioni su formazione, infortuni o squalifiche. Durante la fase a gironi Tuchel ha avuto una rosa quasi al completo, sebbene Declan Rice conviva con problemi nervosi da dicembre. Le notizie sulle squadre saranno aggiornate appena confermate.

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Condizione

PAN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ING
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Panama arriva con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque: l’ultima è il ko 1-0 col Ghana ai Mondiali del 17 giugno. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con la Bosnia-Erzegovina e vinto 4-2 in amichevole con la Repubblica Dominicana. La sconfitta per 6-2 contro il Brasile è stata il punto più basso, mentre il 2-1 sul Sudafrica dà qualche speranza. In queste cinque gare Panama ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

L'Inghilterra è in un buon momento di forma: nelle ultime cinque partite ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima uscita è la vittoria 4-2 sulla Croazia ai Mondiali del 17 giugno, preceduta da due amichevoli vinte contro Costa Rica 3-0 e Nuova Zelanda 1-0. L'unica sconfitta è 1-0 contro il Giappone a marzo; c'è anche un pareggio 1-1 con l'Uruguay. In queste cinque gare l'Inghilterra ha segnato nove gol e subiti quattro.

Storia dei confronti diretti

PAN

Ultima partita

ING

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta: il 24 giugno 2018 l’Inghilterra, in casa, ha battuto Panama 6-1 nella fase a gironi dei Mondiali.

Classifica

Nel Gruppo L, dopo le prime giornate, l’Inghilterra è prima e Panama terza.