Panagiōtīs Kone lascia il calcio a 33 anni: l'ultima esperienza in Australia

Non è cosa di tutti i giorni vedere un calciatore ritirarsi all'età di 33 anni, soprattutto se in passato è stato un protagonista. Questo è quello che succede però a Panagiōtīs Kone , centrocampista greco di 33 anni che oggi annuncia su Instagram l'addio al calcio giocato.

"Tutto è iniziato con la voglia di essere un grande calciatore, avendo ottenuto molto e superato diversi ostacoli negli ultimi 16 anni ho deciso di chiudere la mia carriera da giocatore, come una persona che non smette mai di sognare e di fissare nuovi traguardi, insieme alla mia passione per questo sport. Sono davvero entusiasta e onorato di poter iniziare un nuovo capitolo, la strada per diventare allenatore. Grato per tutti i ricordi, lezioni, vittorie e sconfitte, infortuni, allenatori, staff, compagni di squadra, tifosi, amici, la famiglia in quanto hanno contribuito a plasmare ciò che sono oggi. Lavora duro su tutto ciò che fai e non perdere mai la tua fede e concentrazione".