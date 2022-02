Palmeiras-Al Ahly dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALMEIRAS-AL AHLY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palmeiras-Al Ahly

Data: 8 febbraio 2022

8 febbraio 2022 Orario: 17.30 italiane

17.30 italiane Canale Tv: -

- Streaming: -

Il Mondiale per Club entra nel vivo. Entrano in scena i brasiliani del Palmeiras, che per la seconda volta consecutiva si sono laureati campioni del Sudamerica conquistando la Copa Libertadores. La formazione del portoghese Abel Ferreira sfida gli egiziani dell'Al Ahly nella prima semifinale della competizione.

Il Palmeiras non ha disputato alcun turno preliminare, in quanto - proprio come il Chelsea campione d'Europa - è stato inserito di diritto in semifinale. L'Al Ahly campione d'Africa, invece, nei quarti di finale ha superato per 1-0 i messicani del Monterrey grazie a una rete messa a segno da Mohamed Hany al 53'

La vincente di Palmeiras-Al Ahly approderà alla finalissima del Mondiale per Club, dove sfiderà una tra Al Hilal, Al Jazira e Chelsea. La perdente, invece, dovrà accontentarsi di lottare per il terzo posto e per poter almeno salire sul podio.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Palmeiras-Al Ahly, prima semifinale del Mondiale per Club: dove vedere la partita in tv e streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO PALMEIRAS-AL AHLY

La semifinale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly si giocherà allo stadio Al-Nahyan di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il match è in programma nel tardo pomeriggio di martedì 8 febbraio 2022, con calcio d'inizio alle ore 17.30 italiane (le 20.30 locali).

DOVE VEDERE PALMEIRAS-AL AHLY IN TV

Al momento, nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti del Mondiale per Club 2021. Non sarà dunque possibile assistere a Palmeiras-Al Ahly in diretta tv.

PALMEIRAS-AL AHLY IN DIRETTA STREAMING

Allo stesso modo, Palmeiras-Al Ahly non sarà visibile nemmeno in diretta streaming in Italia.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS-AL AHLY

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Jorge; Scarpa, Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Dudu, Rony. All. Abel Ferreira

AL AHLY (3-4-3): Lotfy; Ibrahim, Rabia, Maghrabi; Hany, Dieng, Kafsha, Maaloul; El Shahat, Mohamed, Radwan. All. Mosimane