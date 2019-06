Pallotta sul futuro di Totti: “Se ha bisogno di tempo glielo daremo”

Il presidente della Roma, James Pallotta, parla del futuro di Totti: “Ci piacerebbe averlo ancora come una parte fondamentale”.

Sono settimane molto importanti quelle che si stanno vivendo in casa . Il club giallorosso, dopo aver deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca, è adesso al lavoro per costruire la squadra che sarà chiamata ad affrontare la prossima stagione.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il fatto che Francesco Totti non fosse presente alla riunione che si è tenuta a Londra e che ha visto protagonista la dirigenza capitolini ed il tecnico lusitano. Pallotta, in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, ha smentito le voci secondo le quali l’ex fuoriclasse della Roma non fosse stato invitato.

“Ovviamente non è vero. Per la cronaca, fatemi dire una cosa in maniera piuttosto chiara a coloro che pensano di poter creare continuamente divisioni all’interno di questo club: Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra. Penso che lui sia parte integrante della nostra dirigenza sportiva. Ritenevo che fosse una riunione importante e dunque non era contemplato che Francesco non venisse invitato”.

Il presidente della Roma non si è sbilanciato sui motivi dell’assenza di Totti, ma si è detto disponibile a concedergli tempo qualora avesse bisogno di un periodo di riflessione per decidere cosa fare in futuro.

“Sinceramente non lo so. Forse Francesco pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo. Francesco ha vissuto 30 anni nel calcio, la maggior parte dei quali allacciandosi gli scarpini per dare tutto per la Roma. Se Francesco ha bisogno di tempo, noi gli daremo tempo. Sono sicuro che ha tanti pensieri che gli passano per la testa su quello che vuole fare e sa che io sono qui per lui, così come è sempre stato, prima e dopo che smettesse di giocare. Che alcuni di voi mi credano o meno non mi interessa. Nel mio cuore so che ci sono stato. Non ascolterete alcuna critica nei confronti di Francesco né da parte mia né da chiunque altro nella Roma”.

Pallotta ha confermato il fatto che a Totti sia stato offerto un ruolo da direttore tecnico.

“Sì. Guido Fienga si è seduto al tavolo con lui diverse volte e gli ha parlato del ruolo e di quello che implicherebbe. Si tratta di un ruolo molto importante nel club, probabilmente uno dei più importanti e influenti nella nostra area sportiva e il fatto che vogliamo che sia lui ad assumerlo spiega tutto su quello che pensiamo di Francesco. Insieme al nuovo allenatore, al Direttore Sportivo, a Guido, a Mauro, a me e allo staff che ci supporta, stiamo mettendo insieme una squadra forte, in grado di riportare la Roma a competere per vincere dei trofei e per tornare in e nelle mie idee Francesco è parte integrante di tutto ciò. Tutti noi insieme, non come singoli, vogliamo solo una cosa: che la Roma vinca. È questo che ci guida. Non si tratta di me, come non si tratta di Francesco, Guido, Paulo o il nuovo Direttore Sportivo: si tratta dell’AS Roma”.

Il numero uno giallorosso ha smentito le voci secondo le quali Totti non avrebbe una grande influenza all’interno della Roma.

“Non so cosa venga detto e da chi, visto che ho smesso di leggere la maggior parte dei media, ma credo che Francesco abbia già una grande influenza nel nostro processo decisionale. Però l’idea di questo nuovo ruolo è di definire al meglio la sua posizione. Sotto Monchi non aveva un ruolo ben definito, ma da quando Monchi se n’è andato abbiamo visto Francesco fare dei passi in avanti e prendersi delle responsabilità”.

Come svelato da Ranieri in passato, Totti ha avuto un’importante voce in capitolo quando si è trattato di scegliere il sostituto di Di Francesco.