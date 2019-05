Pallotta difende la Roma: "Tutte cazzate, vogliono danneggiare il club"

Vi abbiamo raccontato oggi l'inchiesta lanciata da 'Repubblica', secondo cui una mail di Ed Lippie avrebbe scoperto un calderone all'interno della , tra gruppi rivoluzionari ed un complicato rapporto tra De Rossi e Totti.

James Pallotta non ha perso tempo per difendere la sua Roma. Ai microfoni del 'Messaggero', ha condannato con fermezza l'articolo e tutta la testata.

Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione. L'articolo ha fatto infuriare anche Daniele De Rossi, che ha dato mandato ad avvocato e procuratore di intentare querela contro il quotidiano e gli estensori dell’articolo.

Un polverone quindi destinato ancora a far parlare, che la Roma non ha accolto ovviamente di buon occhio, tanto che la società ha affidato ad un comunicato apparso sul suo sito ufficiale una secca smentita.

“L’AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà”.