Pallotta conferma il retroscena: "De Rossi prese male l'acquisto di Nzonzi"

Anche a campionato terminato, sono giornate complicate in casa . Ieri l'ambiente è stato scosso dall'inchiesta di 'Repubblica' secondo cui De Rossi avrebbe minacciato la squadra dopo l'acquisto di Nzonzi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

James Pallotta nella sua lettera aperta ai tifosi della Roma, pubblicata sul sito ufficiale del club, ha confermato parte della storia raccontata nell'inchiesta, spiegando i retroscena e le responsabilità.

Alla base di tutto ci sarebbe una promessa non mantenuta di Monchi, uno dei più presi di mira da Pallotta nella lettera.

"Alcune parti sono vere e altre parti chiaramente non corrette. Daniele De Rossi era turbato per il fatto che qualcuno fosse stato acquistato per giocare nella sua posizione. Ciò è dipeso dal fatto che il giorno precedente gli era stato detto da Monchi che non avremmo preso nessuno che potenzialmente avrebbe giocato davanti a lui nello stesso ruolo. Pertanto gli è stata detta una bugia e il giorno seguente la sua reazione emotiva è stata quella che è stata. Il giorno dopo ancora è tornato sui suoi passi e ha detto: 'Mi dispiace per il mio sfogo'".