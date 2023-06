Presentato il pallone della Serie A 2023/24: è il PUMA Orbita

Sarà il PUMA Orbita il nuovo pallone della Serie A per la stagione 2023/24: è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport.

La Serie A 2022/23 è appena andata in archivio, ma il pensiero degli appassionati è già alla prossima stagione: così come avvenuto per l'annata da poco trascorsa, anche per il 2023/24 il pallone ufficiale del massimo campionato sarà marchiato PUMA.

Si tratta del PUMA Orbita Serie A, che sarà utilizzato anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Primavera 1.

Per presentare il pallone è stata realizzata la campagna 'PLAY IT LIKE' che ha come testimonial Alessandro Bastoni e Olivier Giroud, rivali nel derby di Milano con le maglie di Inter e Milan.

Il nuovo pallone è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza, accomunate dalla passione per la propria squadra; è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti che si traducono in una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione.

L'Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.

Il PUMA Orbita Serie A è disponibile per l'acquisto sul sito della PUMA e presso retailer selezionati.