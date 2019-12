Pallone d'Oro, Messi vince al fotofinish: solo 7 voti in più rispetto a van Dijk

Il testa a testa tra Messi e van Dijk per il Pallone d’Oro è stato tra i più serrati di sempre. In caso di pari voti avrebbe vinto l’olandese.

Lionel Messi ha vinto per la sesta volta in carriera il Pallone d’Oro. L’ambito riconoscimento per il 2019 è andato al fuoriclasse del che, nella serata di lunedì, è stato ufficialmente premiato nel corso della cerimonia che si è tenuta al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come ogni anno, il day after è quello dedicato alle analisi e ai vari dibattiti sulla classifica finale. Messi si è classificato al primo posto superando il Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo, che si sono rispettivamente piazzati sul secondo ed il terzo gradino del podio.

Se il fuoriclasse lusitano della non ha di fatto rappresentato una seria minaccia, il testa a testa tra il numero 10 del Barcellona ed il difensore olandese campione d’Europa con il , è stato uno dei più serrati di ogni tempo.

Messi infatti si è imposto con 686 voti contro i 679 di van Dijk, il che vuol dire che tra i due c’è stata una differenza minima di appena sette preferenze. Il centrale del Liverpool, non solo ha conteso il Pallone d’Oro fino all’ultimo voto, ma è stato anche il preferito in assoluto dai giornalisti chiamati a comporre la giuria, visto che è stato la prima scelta per 69 tra gli esperti al voto, mentre Messi si è fermato a 60.

C’è da ricordare che ogni giornalista esprime cinque preferenze e, in base alla classifica personale, i voti dati al primo al quinto sono rispettivamente 6,4,3,2,1. Van Dijk è stato il giocatore che più volte è stato posizionato al primo posto, ma ha perso il Pallone d’Oro perché Messi, nelle varie votazioni, si è ‘piazzato’ più volte.

A rappresentare l’ in giuria è stato Paolo Condò che ha votato al primo posto proprio van Dijk (quindi 6 punti), seguito da De Jong, Cristiano Ronaldo, Messi (2 punti) e Mané.

Nel caso in cui Messi e van Dijk avessero chiuso a pari merito in termini di voti, a trionfare sarebbe stato l’olandese in virtù del maggior numero di preferenze come prima scelta.