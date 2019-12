Pallone d'Oro, cinque giornalisti cambiano la storia: non hanno votato nè Messi nè Ronaldo

I votanti di Camerun, Bhutan, Costa d'Avorio , Sri Lanka e Guatemala hanno scelto altri giocatori, senza dare nemmeno un voto a Ronaldo e Messi.

Leo Messi osserva il suo sesto Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo pensa già al 2020 e alla possibilità di tornare sul tetto del mondo dopo due stagioni senza trionfo. Entrambi saranno ancora tra i candidati per il premio, nuovamente nei primi cinque: visto il fascino che emanano, le reti e gli assist, c'è da scommetterci.

Nonostante la vittoria di Messi e il terzo posto di Cristiano Ronaldo dietro a Van Dijk, nell'edizione del Pallone d'Oro 2019 c'è chi ha resistito al fascino dei due. Meno rispetto allo scorso anno, che vide l'argentino fuori dal podio finale e Modric vincitore, ma comunque da analizzare.

Ha fatto molto scalpore la votazione del giornalista di Sri Lanka, che ha optato per Alexander-Arnold come vincitore del Pallone d'Oro, inserendo in classifica anche giocatori come Ter-Stegen e lasciando fuori dalla graduatoria sia Cristiano Ronaldo che Messi. Non è però l'unico, nonostante solo lui sia stato sviscerato su social e .

Esclusa l'Europa, che ha un fascino totale per Messi e Ronaldo nonostante abbia considerato di più Van Dijk per la vittoria del Pallone d'Oro, i giornalisti di Camerun, Bhutan, e Guatemala, oltre al già citato Sri Lanka, hanno puntato sui giocatori del e non solo nella propria classifica.

Il votante di Guatemala ha premiato quasi tutto il Liverpool, con De Jong unico estraneo ai Reds della sua lista. Totalmente di marca Reds invece il giornalista del Camerun, che ha scelto Manè, molto considerato a livello africano, come terzo della sua personale classifica per il Pallone d'Oro.

Detto dello Sri Lanka, anche il giornalista del Bhutan ha portato cinque giocatori del Liverpool, mentre quello della Costa d'Avorio si è discostato premiando Mbappè e a sorpresa Mahrez, vincitore della Coppa d'Africa capace di arrivare decimo nella graduatoria finale.