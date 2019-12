Pallone d'Oro, Chiellini duro col Real Madrid: "L'anno scorso un furto a Ronaldo"

A poche ore dall'assegnazione del Pallone d'Oro 2019 a Lionel Messi monta la polemica su quello dell'anno precedente, vinto dodici mesi fa un po' a sorpresa da Luka Modric.

Sono infatti molto pesanti le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini, intervistato da 'Sky Sport' a margine del Gran Galà del Calcio.

"Il Pallone d'Oro a Messi ci sta, il vero furto è stato l'anno scorso. Il ha deciso di non farlo vincere a Ronaldo ed è stato davvero strano. E' stato strano, secondo la logica di quest'anno avrebbe dovuto vincere Griezmann o Pogba o Mbappé che avevano vinto il Mondiale con la . Il Real non voleva vincesse Ronaldo perché non era più un suo giocatore".