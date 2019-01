Pallone d'oro africano: vince Salah per il secondo anno di fila

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, per il secondo anno consecutivo, ha vinto il pallone d'Oro africano.

8 gennaio 2019

Salah ha battuto in primis (come già accaduto nella scorsa edizione) il compagno di squadra Mane ed il bomber dell'Arsenal Aubameyang. Hanno fatto parte della lista dei nominati anche Naby Keita, lo juventino Benatia, il difensore del Napoli Koulibaly ed anche il talento ex Leicester, ora al City, Mahrez. Tutti elementi che comunque figurano nell'undici ideale che è stato votato.

Sono stati assegnati anche altri premi nel corso della serata. Achraf Hakimi ha ritirato il premio come miglior giovane per l'anno 2018, mentre il premio come miglior allenatore è andato ad Hervé Renard, attuale commissario tecnico del Marocco.