Pallone d'Oro 2019, gli altri premi: Alisson vince il Trofeo Yashin, Rapinoe miglior calciatrice

Nessuna sorpresa a Parigi: Alisson premiato come miglior portiere col Trofeo Yashin, la migliore giocatrice è l'americana Megan Rapinoe.

Nessuna sorpresa nella notte di Parigi. Oltre al Pallone d'Oro 2010 e al Trofeo Kopa, vinto dallo juventino De Ligt, sono stati assegnati anche altri premi.

Quello istituito quest'anno per il miglior portiere ed intitolato a Yashin come previsto è stato vinto dal brasiliano Alisson, ex portiere della e grande protagonista nella cavalcata del Liverpoo.

La migliore calciatrice è invece Megan Rapinoe , capace di trascinare nuovamente gli sul tetto del mondo ma assente per cause di forza maggiore alla cerimonia di Parigi.

Il Trofeo Kopa per il miglior Under 21 del 2019, come detto, è andato a Matthijs De Ligt che ha superato due talenti come Jadon Sancho del e Joao Felix, pagato ben 126 milioni di euro dall' .