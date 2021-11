Pallone d'Oro femminile 2021: vince Putellas

Alexia Putellas vince il Pallone d'Oro femminile. E' la calciatrice del Barcellona, infatti, a conquistare il premio indiduale più importante nel mondo del calcio, per la prima volta nella sua storia. Decisiva la vittoria della UEFA Champions League la scorsa primavera, per battere compagne ed avversarie in quel di Parigi.

Centrocampista del Barcellona che ha battuto il Chelsea per 4-0 in finale, Putellas ha segnato contro le Blues, concludendo il torneo come miglior giocatrice assoluta e ovviamente, migliore nel suo ruolo. Classe 1994, è oramai una bandiera del club catalano, dove è sbarcata nel 2012 dopo esperienze con Levante ed Espanyol.

Putellas ha battuto le compagne di Barcellona, ovvero Hermoso e Martens, ma anche Kirby e Harder, entrambe superate nella finalissima di Goteborg dello scorso maggio. Si tratta del primo Pallone d'Oro femminile per una giocatrice spagnola e della Liga, dopo il successo della norvegese Ade Hegerberg e di Megan Rapinoe, rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

La centrocampista del Barcellona è tra le giocatrici più prolifiche della compagine catalana nonostante non giochi da prima punta: si tratta comunque di un centrocampista offensivo e di un'ala, fondamentale per il Triplete femminile tra Coppa del Re, Champions League e naturalmente Liga 2020/2021.

Dietro a Putellas, visibilmente commossa al momento del ritiro del premio e durante il video di presentazione, si è classificata la compagna del Barcellona, Hermoso, capocannoniere della Champions League femminile 20/21. Terza Sam Kerr, del Chelsea.

PALLONE D'ORO FEMMINILE, LA CLASSIFICA FINALE