Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo vincitore per 17 nazioni: 6 sono europee

L'attaccante della Juventus è stato scelto come primo nella classifica dei cinque in svariati paesi: compreso il Portogallo.

Terzo posto per Cristiano Ronaldo nel Pallone d'Oro 2019. Messi, il grande rivale, ha conquistato il trofeo, mentre Van Dijk, reduce da un 2019 da sogno, si è dovuto accontentare del secondo posto. L'olandese ha perso di 7 voti, dovuti al fatto che alcuni votanti non l'hanno inserito nella propria classifica dei cinque. Con grande sorpresa generale.

Il Pallone d'Oro però è così e l'ho dimostra ancora una volta. E' più che altro un voto soggettivo che si interseca con l'oggettività: questa prevale tra alcuni giornalisti, mentre altri si lasciano andare a orgoglio nazionale e semplice personale considerazione del 2019.

In giro per il mondo, ben 17 giornalisti hanno però scelto di optare per Cristiano Ronaldo come primo della propria classifica. Nella votazione del Pallone d'Oro, ad ognuno viene chiesto di stilare una graduatoria di cinque nomi, con 6 punti al primo, 4 al secondo, 3, 2 1 all'ultimo.

Cristiano Ronaldo ha ottenuto sei punti dal giornalista del , che ha scelto Messi come terzo (Manè secondo, Van Dijk quarto), non l'unico votante europeo ha puntare su di lui: l'attaccante della ha ricevuto la massima preferenza da Albania, Armenia, , Georgia e .

E' in Africa che Cristiano Ronaldo ha perso il Pallone d'Oro, visto che in tale continente è arrivato quarto anche dietro Manè: ciò nonostante ha ricevuto i sei punti in Chad e Liberia. Grande considerazione in Asia: , Uniti, Macau, Oman e Palestina hanno puntato sull'ex .

Infine, Cristiano Ronaldo ha ottenuto il massimo della posta grazie ai giornalisti di Suriname, Giamaica, Nicaragua e Barbados. Per tutti loro la vittoria dello Scudetto e della sono state abbastanza, ma è stata senza dubbio decisivo anche l'essere, CR7.

Basti pensare a Messi, vincitore del trofeo nonostante il successo in Champions. Il fascino del duopolio è ancora vivo, nonostante la parentesi Modric.