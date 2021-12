Guatemala premia la Nazionale azzurra: 10 punti su 16 al Pallone d'Oro

Dopo quindici anni, l'Italia, grazie al successo degli Europei itineranti disputati la scorsa estate, ha conquistato diverse candidature per il Pallone d'Oro, alla fine vinto nuovamente da Leo Messi. Cinque per l'esattezza, con Jorginho capace di chiudere sul podio dietro la Pulce e l'argentino. Anche Donnarumma ha chiuso nella top ten, precisamente in decima posizione, mentre sono terminati diverse posizioni indietro Bonucci, Chiellini e Barella.

Solamente un punto per Barella, in virtù della quinta posizione nella classifica del votante di Guatemala. Il rappresentante dei media locali ha scelto soprattutto l'Italia per i suoi cinque nomi del Pallone d'Oro: Messi e Lautaro Martinez gli 'intrusi', in una top che vede Jorginho premiato con sei punti e Chiellini con tre.

Il giornalista del Guatemala non è però l'unico ad aver scelto tre giocatori italiani per la sua top cinque: la vittoria di Euro2020 ha conquistato anche il votante dell'Ucraina, che ha posizionato Bonucci, Chiellini e Jorginho in classifica.

Donnarumma, alla pari di Bonucci e Chiellini, ha ottenuto punti qua e là in tutto il mondo, mentre Jorginho, solamente considerati i voti dei giornalisti europei, si è piazzato dietro a Lewandowski e davanti a Messi, che ha sfruttato soprattutto l'amore dei media americani e asiatici per vincere il suo settimo trofeo.

Se l'Ucraina ha dato 7 punti su 16 ai giocatori italiani e Guatemala 10 su 16, il rappresentante del Bel Paese, Paolo Condò, ha optato per il solo Jorginho (6 punti), davanti a Benzema, Messi, Lewandowski e Kjaer.

Diverse le nazioni che hanno selezionato due italiani nella propria top cinque, alzando in classifica gli uomini di Mancini: la Moldavia ha optato per Jorginho e Donnarumma (quattro e tre punti rispettivamente) alla pari delle Filippine, l'Iran ha scelto il portiere del PSG e Bonucci rispettivamente in quarta e quinta posizione, la Svizzera sia il centrocampista del Chelsea che Chiellini.