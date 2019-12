Pallone d'Oro africano, c'è anche Bennacer: si sta pian piano prendendo il Milan

Il centrocampista del Milan si sta risvegliando sotto Pioli: grazie alla vittoria in Coppa d'Africa è tra i dieci finalisti del premio.

Il Pallone d'Oro mondiale è stato appena assegnato, ma il riconoscimento dorato non è certo l'unico. Presto, infatti, verrà svelato il re del continente africano: dieci i candidati, con Sadio Manè e Mohamed Salah a contendersi il titolo. Tra i candidati, però, anche due .

Uno è Kalidou Koulibaly, difensore del sconfitto in finale di Coppa d'Africa con il suo . L'altro è Ismael Bennacer, vittorioso nel torneo con l' e dunque acquistato dal nel calciomercato estivo per provare a dare maggiore qualità al centrocampo di Giampaolo, ora nelle mani di Pioli.

Sotto Pioli l'ex centrocampista dell' sta cominciando a mostrare il perchè dell'interessamento rossonero qualche mese fa. Certo, non è ancora deisivo come in Toscana, ma al Milan è il giocatore ad aver toccato più palloni nell'ultima gara contro il . Sta pian pian prendendo confidenza con la sua nuova realtà.

Con il nuovo tecnico sembra essere proprio Bennacer l'imprescindibile di centrocampo, con Kessiè che ha perso il posto da titolare e un Paquetà lontano parente di quello ammirato lo scorso anno con Gattuso. Per l'algerino una crescita costante, in attesa di goal e assist.

Il Pallone d'Oro africano, si diceva. Oltre ai favoritissimi Salah e Manè, che probabilmente avranno una minima distanza nella classifica finale, ci sono Bennacer e Koulibaly, ma anche Mahrez, decimo nel Pallone d'Oro generale e vincitore anch'esso della Coppa d'Africa d qualche mese fa.

A completare la lista dei dieci Aubameyang, Belaili, Ighalo, Onana e Ziyech. Ques'ultimo dovrebbe accomodarsi in terza posizione nel gradino più basso del podio in virtù della grandiosa annata con l' . Non abbastanza grandiosa però per arrivare in finale e sfidare Manè e Salah, re del mondo e presto d'Africa.