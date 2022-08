Pallone d'Oro 2022: quando si assegna e favorito

Tutte le informazioni sul Pallone d'Oro: quando escono i candidati e quando arriverà l'ufficialità del vincitore 2022, nell'anno dei Mondiali.

Odiato, amato, considerato, snobbato. Di certo il Pallone d'Oro, comunque la si veda, continua ad essere il premio indivuale numero uno al mondo per un calciatore. Assegnato ogni anno da France Football, è stato rivisto con diverse novità in seguito all'elezione di Leo Messi nel 2021.

Ora, l'edizione 2022, che vede come favorito assoluto Karim Benzema, vincitore di Champions League e Liga in qualità di trascinatore assoluto. Difficile vedere un'altra conclusione se non quella del francese come vincitore del riconocimento il prossimo autunno.

PALLONE D'ORO, QUANDO SI ASSEGNA?

Il 17 ottobre. La cerimonia del Pallone d'Oro vedà premiato non solo il miglior calciatore maschile della stagione 2021/2022 (e non dell'anno solare 2022, come sarebbe accaduto in passato), ma anche la miglior calciatrice femminile, il miglior giovane e il miglior portiere.

Nelle altre categorie i favoriti sembrano essere Beth Mead, che ha trionfato negli Europei femminili e Courtois, vincitore di Champions League e Liga come estremo difensore del Real Madrid. Più difficile pronosticare il Premio Kopa per il miglior Under 21.

QUANDO ESCONO I CANDIDATI?

Il 12 agosto 2022 France Football annuncerà i candidati delle quattro categorie: i giornalisti votanti avranno un paio di settimane per la propria classifica. Come annunciato dalla rivista francese, stavolta ad esprimere la propria preferenza saranno solamente i rappresentanti delle prime 100 nazioni del ranking UEFA.

Ci saranno sicuramente i vari Mbappé, Haaland e Modric, così come Messi, che difficilmente però stavolta rientrerà tra i primi tre posti in classifica.

PALLONE D'ORO E MONDIALI

I Mondiali in Qatar non verranno presi in considerazione per l'assegnazione del riconoscimento di France Football. L'assegnazione del Pallone d'Oro è prevista infatti un mese prima del torneo internazionale: Qatar 2022 conterà invece per il riconoscimento del 2023.