Pallone d'Oro 2022 portieri: candidati al Premio Yashin e come funziona

Tutte le informazioni sul premio di miglior portiere alla cerimonia del Pallone d'Oro: nominati e regolamento per eleggere il migliore tra i numeri 1.

Mancano poco più di due mesi all'assegnazione del Pallone d'Oro 2022. Proprio così, perché quest'anno il massimo riconoscimento individuale per un calciatore verrà assegnato ad ottobre, prima dell'inizio dei Mondiali che, come illustrato da France Football, influiranno sì sul Pallone d'Oro, ma su quello del 2023.

Oltre al Pallone d'Oro, però, c'è grande attesa anche per l'assegnazione del Premio Kopa per il miglior Under 21 e per il Premio Yashin, ossia quello riservato al miglior portiere della stagione.

PREMIO YASHIN: I CANDIDATI AL MIGLIOR PORTIERE

Il 12 agosto 2022 verranno nominati i dieci candidati al miglior portiere dell'ultimo anno: Courtois è sicuramente in pole per il successo finale dopo la vittoria, con parate decisive, nella finale di Champions League che ha visto il Real Madrid prevalere sul Liverpool.

Rientrerà nella lista anche l'altro finalista della Coppa dei Campioni, Alisson, protagonista di un'altra annata ad altissimi livelli. Nomination praticamente certa per altri due esponenti della Premier League come Mendy del Chelsea, Ederson del Manchester City e Lloris del Tottenham. Non mancherà nemmeno la candidatura di Oblak, il numero 1 dell'Atletico Madrid.

Tra i dieci pretendenti vi sarà sicuramente anche Trapp, protagonista nella lotteria dei calci di rigore che gli ha permesso di vincere l'Europa League con l'Eintracht. E rimanendo in terra tedesca, non può ovviamente mancare Neuer del Bayern Monaco.

C'è anche un po' di Italia in lizza per il Premio Yashin: Maignan, dopo lo Scudetto da protagonista con il Milan, è già tra i migliori esponenti del ruolo. Nella cerchia non va scordato Donnarumma, vincitore dell'ultima edizione.

QUANDO SI ASSEGNA IL PREMIO YASHIN?

Il 17 ottobre 2022, insieme agli altri riconoscimenti, ovvero il Pallone d'Oro come miglior giocatore maschile, il Pallone d'Oro come miglior giocatrice femminile e il Premio Kopa come miglior giovane.

CHI VOTA PER IL PREMIO YASHIN?

Votano tutti i giornalisti dei primi 100 paesi del ranking UEFA, i quali saranno chiamati ad indicare ciascuno tre nomi, stilando una sorta di podio dove verranno assegnati 5 voti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo. La somma finale di tutti i voti completerà la classifica finale che decreterà il vincitore.

PREMIO YASHIN: L'ALBO D'ORO