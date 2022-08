Pallone d'Oro 2022: Benzema favorito, la vittoria sembra scontata

Si avvicina l'assegnazione del Pallone d'Oro 2022: il primo trofeo per Benzema sembra essere quanto mai scontato, ma occhio alle sorprese.

Capocannoniere della Champions e della Liga. Vincitore di entrambe le competizioni, ma anche della Nations League. Re degli assist. Karim Benzema ha vissuto un 2021/2022 incredibile, trionfando nei più importanti tornei a cui ha partecipato e laureandosi marcatore numero uno.

E' scontato: grazie a quanto fatto, Benzema sarà il favorito numero uno per il Pallone d'Oro 2022 che verrà assegnato il 17 ottobre. Nessuno può avvicinarsi ai dati e al carattere decisivo del francese, nemmeno i più grandi rivali del panorama mondiale. A distanza siderale.

BENZEMA VINCERÀ IL PALLONE D'ORO 2022?

A meno di colpi di scena mai visti prima, sì. Nè Lewandowski nè Modric, nè gli altri grandi campioni del panorama mondiale sembrano in grado di mettere i bastoni tra le ruote al francese, che vola verso il suo primo grande riconoscimento individuale.

Le nuove regole della votazione, con i soli rappresentanti delle prime 100 nazioni del Ranking FIFA spingono ancor più Benzema verso il titolo, così come il criterio numero uno per l'assegnazione: il 2021/2022 in generale e non il 2022 come anno solare. Anche in quest'ultimo caso, comunque, il francese sarebbe stato il grande favorito.

BENZEMA BATTUTO DA UN RIVALE

La vittoria di Messi nel 2019 e nel 2021 ai danni di Van Dijk e Lewandowski ha generato grosse polemiche e portato anche i più certi della vittoria di Benzema a vacillare. Stavolta, però, con il cambi del regolamento, difficilmente il francese perderà. Anche perchè l'argentino ha vissuto un 2020/2021 difficile e potrebbe non rientrare neanche nelle prime dieci posizioni.

Sembra tagliato fuori anche Lewandowski, vista l'eliminazione del Bayern in maniera anticipata: la Scarpa d'Oro, il titolo di cannoniere in Bundesliga e l'ennesimo trionfo in Germania hanno un peso diverso. Da non escludere a priori però un punteggio importante che possa avvicinare quello di Benzema.

I FRANCESI VINCITORI DEL PALLONE D'ORO

Benzema non sarebbe certo il primo giocatore transalpino a conquistare il premio ideato da France Football. Prima di lui hanno sollevato al cielo il più importante riconoscimento altri connazionali: su tutti Michel Platini, che ha conquistato il mondo in tre occasioni (1983, 1984, 1985).

L'ultimo francese a vincere è stato Zinedine Zidane nel 1998, mentre Raymond Kopa ha conquistato il premio nel 1958. A completare il quadro dei transalpini Jean-Pierre Papin nel 1991. Il quinto sarà Benzema? Non resta che attendere ottobre.