Pallone d'Oro, nè Messi nè Lewandowski: sei votanti non hanno scelto nessuno dei due

Per soli 34 punti, Lionel Messi ha battuto Robert Lewandowski nella conquista del Pallone d'Oro 2021. Nessuna sorpresa, visto il successo della Copa America da parte dell'argentino, che ha convinto i votanti di Nord, centro e Sudamerica a spingere l'albiceleste al settimo sigillo della sua immensa carriera. Non tutti, però, hanno optato per l'ex Barcellona, così come per il centravanti del Bayern Monaco.

Messi e Lewandowski hanno conquistato ben 1193 punti, superando nella classifica Jorginho, Campione d'Europa con Chelsea e Italia, ma anche Benzema, Kantè, Cristiano Ronaldo e Salah. Come noto, ogni giornalista stila una classifica di cinque nomi: al primo vengono attribuiti sei, al secondo quattro, al terzo tre, al quarto due e infine cinque al quinto.

Sei votanti in giro per il mondo non hanno però pensato ad inserire nè Messi nè Lewandowski nella propria classifica, puntando su nomi a sorpresa: dai giornalisti di Bhutan, Brasile, Camerun, Kirghizistan, Mozambico e Yemen, zero punti per l'argentino vincitore del Pallone d'Oro e per il polacco secondo in classifica.

Per chi hanno votato dunque?

Passang Norbu, giornalista del Bhutan, ha scelto Salah, Kantè, Haaland, Foden e Benzema, lasciando fuori dalla sua classifica anche Jorginho e i campioni d'Europa dell'Italia. Una classifica che serve ad evidenziare ancora una volta come i voti del Pallone d'Oro siano estremamente soggettivi in ogni angolo del pianeta, molto spesso lontani dall'oggetività chiesta dai tifosi.

In Brasile, vista la rivalità con Messi, scontato il mancato voto per la Pulce, meno quello per Lewandowski: stupisce il primo posto di De Bruyne, non stupisce il quinto di Neymar (in mezzo Jorginho, Mbappè e Lukaku).

Il voto del Camerun ha premiato soprattutto Mbappè, dunque Salah, De Bruyne, Donnarumma e Cristiano Ronaldo, mentre il Kirghizistan ha selezionato al primo posto proprio CR7, davanti a Jorginho, Benzema, Bonucci e Lukaku.

Stessa preferenza di sei punti per Mozambico: Cristiano Ronaldo, dunque Haaland, Benzema, Kane e Bruno Fernandes. Lo Yemen, infine, si è schierato con Salah, per poi aggiungere anche Benzema, Mahrez, Cristiano Ronaldo e Mbappè.

Considerando questi votanti, Cristiano Ronaldo ha ottenuto ben 15 punti, mentre Mohamed Salah 16. Magra consolazione per entrambi? Forse sì, forse no.