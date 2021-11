Pallone d'Oro 2021, vince Messi: battuto Lewandowski

È ancora Lionel Messi il miglior calciatore del mondo. La ‘Pulga’ si è aggiudicato il Pallone d’Oro per la settima volta in carriera. L’attaccante argentino, passato in estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain, ha battuto Robert Lewandowski. Il polacco deve accontentarsi del premio di miglior attaccante dell’anno.

Lionel Messi ha coronato quest'anno il sogno di vincere un trofeo con la sua Argentina. La 'Pulga' ha trascinato l'Albiceleste nel successo nella Coppa America in finale contro i rivali di sempre, il Brasile. Annata deludente, invece, con la maglia Barcellona, con il terzo posto in campionato e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del PSG, quello che è diventato il suo club qualche mese più tardi.

L’argentino porta a casa per la settima volta il Pallone d’Oro e stacca Cristiano Ronaldo, fermo a cinque. Dopo la prima vittoria nel 2009, Lionel Messi ha conquistato il premio per altre cinque volte: 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. E a due anni di distanza dall’ultima volta, è ancora la ‘Pulga’ a salire sul gradino più alto del podio.

Niente da fare per Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ha accarezzato fino alla fine il sogno di conquistare per la prima volta in carriera il Pallone d’Oro.

I due italiani nella Top 10, Jorginho e Donnarumma, si sono piazzati rispettivamente al terzo e al decimo posto. Nono Kylian Mbappé, mentre Mohamed Salah settimo e De Bruyne ottavo si piazzano davanti al francese. Completano la classifica Cristiano Ronaldo (6°), Kanté (5°) e Benzema (4°).