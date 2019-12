Pallone d'Oro 2019, la classifica degli 'italiani': Koulibaly 24esimo, De Ligt 15esimo, Cristiano Ronaldo terzo

Tre giocatori di Serie A nominati per il Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo sul gradino più basso del podio: fuori dalla top ten De Ligt.

Si è conclusa con la vittoria di Leo Messi l'edizione del. Sesto successo per l'argentino, che supera Cristiano Ronaldo diventando il giocatore con più trofei nella storia del trofeo. Per l'attaccante della terzo posto dopo il secondo dello scorso anno. Tra i 30 nominati anche De Ligt e Koulibaly.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND​

Fuori dalla top ten entrambi. Nessuna sorpresa per Koulibaly , tra i migliori centrali al mondo ma non considerato ancora a tal punto dai giornalisti, sopratutto visto e considerando la mancanza di un grande torneo vinto con il : la finale della Coppa d'Africa e il secondo posto in l'hanno comunque portato in 24esima posizione.

De Ligt invece sarebbe potuto essere nella top ten, ma il ruolo di difensore l'ha penalizzato come in ogni stagione del Pallone d'Oro: per lo stesso motivo Van Dijk, nonostante il successo in Champions, è arrivato secondo alle spalle di Messi, ancora una volta premiato con il dorato premio.

Per De Ligt 15esimo posto grazie a quanto fatto con l' , mentre le prestazioni con la Juventus stanno pian piano migliorando dopo diverse incertezze autunnali. L'olandese è anche il giocatore più giovane tra i nominati in virtù dei vent'anni compiuti lo scorso agosto: suo il Trofeo Kopa come miglior giovane.

E Cristiano Ronaldo ? L'attaccante della Juventus ha vinto la e lo Scudetto, non abbastanza però per superare Van Dijk e Messi. Il lusitano è finito però sopra Alisson, ad esempio, vincitore sia di Copa America che Champions, ma incatenato dal ruolo di portiere malvisto dai giurati mondiali.

La Serie A ha portato tre suoi giocatori al Pallone d'Oro, uno in più rispetto allo scorso anno. Sono lontanissimi però i tempi in cui alla premiazione il campionato italiano portava la bellezza di nove suoi elementi: accadde nell'edizione del 2007, vinta da Kakà dopo una grandiosa Champions col . Secondi e terzi Cristiano Ronaldo e Messi. Sempre loro.