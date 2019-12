Pallone d'Oro 2019: candidati e dove vedere la premiazione in tv e streaming

E' arrivata l'ora della verità: il Pallone d'Oro 2019 verrà finalmente assegnato: tutte le informazioni su candidati, data e dove vedere la cerimonia.

Ci siamo, finalmente il grande dubbio avrà una risposta. E' ora di assegnare il Pallone d'Oro 2019 e conoscerà chi entrerà nell'albo d'oro dopo Luka Modric, vincitore nell'autunno 2018 e stavolta nemmeno tra i candidati a causa della difficile annata del a inizio anno. In tre, presumibilmente, in corsa: Leo Messi, Van Dijk e Cristiano Ronaldo.

Nonostante la vittoria della Champions, Van Dijk potrebbe pagare il ruolo da difensore, non proprio amato dai giurati in giro per il mondo. Leo Messi ha guadagnato terreno grazie alla solite mole di goal, ma occhio anche alla sorpresa Cristiano Ronaldo, a quota cinque titoli alla pari con l'argentino.

ORARIO PREMIAZIONE PALLONE D'ORO 2019

La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro andrà in scena lunedì 2 dicembre 2019 al Théâtre du Châtelet di Parigi. L'evento inizierà alle 20.30, anticipato dal classico red carpet a partire dalle 19.30, e dovrebbe terminare intorno alle ore 22.00.

Oltre al Pallone d'Oro maschile, assegnato anche il Pallone d'Oro femminile e il Premio Kopa per il miglior giovane: nella scorsa edizione questi due sono stati vinti rispettivamente da Ada Hegerberg e Kylian Mbappe. La novità dell'anno sarà l'introduzione del premio al miglior portiere.

CANDIDATI PALLONE D'ORO 2019

Pallone d'Oro maschile

1) Sadio Mané

2) Sergio Agüero

3) Frenkie De Jong

4) Hugo Lloris

5) Dušan Tadic

6) Kylian Mbappé

7) Trent Alexander-Arnold

8) Donny van de Beek

9) Pierre-Emerick Aubameyang

10) Marc-André ter Stegen

11) Cristiano Ronaldo

12) Alisson

13) Matthijs de Ligt

14) Karim Benzema

15) Georginio Wijnaldum

16) Virgil van Dijk

17) Bernardo Silva

18) Heung-min Son

19) Robert Lewandowski

20) Roberto Firmino

21) Lionel Messi

22) Riyad Mahrez

23) Kevin de Bruyne

24) Kalidou Koulibaly

25) Antoine Griezmann

26) Eden Hazard

27) Mohamed Salah

28) Marquinhos

29) Raheem Sterling

30) Joao Felix

Pallone d'Oro femminile

1) Lucy Bronze

2) Dzenifer Marozsan

3) Sarah Bouhaddi

4) Amandine Henry

5) Nilla Fischer

6) Pernille Harder

7) Sam Kerr

8) Ellen White

9) Alex Morgan

10) Vivianne Miedema

11) Megan Rapinoe

12) Lieke Martens

13) Sari van Veenendaal

14) Wendie Renard

15) Rose Lavelle

16) Ada Hegerberg

17) Kosovare Asllani

18) Sofia Jakobsson

19) Tobin Heath

20) Marta

Trofeo Yashin

1) Alisson

2) Manuel Neuer

3) Ederson

4) Andre Onana

5) Wojciech Szczesny

6) Jan Oblak

7) Kepa Arrizabalaga

8) Samir Handanovic

9) Hugo Lloris

10) Marc-André ter Stegen

Trofeo Kopa

1) João Félix

2) Jadon Sancho

3) Moise Kean

4) Samuel Chukwueze

5) Kang-in Lee

6) Matthijs de Ligt

7) Vinicius Jr

8) Kai Havertz

9) Mattéo Guendouzi

10) Andrei Lunin

PREMIAZIONE PALLONE D'ORO, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2019, in cui verrà assegnato il prestigioso trofeo maschile, ma anche quello femminile, e quelli per il miglior portiere e il miglior giovane, verrà trasmesso in da Canale 20, sul digitale terrestre ai canali 20 e 520, con commento affidato a Massimo Callegari e Giorgia Rossi.

Sarà inoltre possibile seguire in diretta la premiazione del Pallone d'Oro 2019 sintonizzandosi su Sportmediaset.it e Mediaset Play utilizzando pc, tablet o cellulare.