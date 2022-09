Pallonata di Yearwood ad alcuni tifosi: va sugli spalti per scusarsi, ma viene allontanato

Il centrocampista dei New York Red Bulls ha scagliato un pallone in tribuna colpendo dei tifosi: salito sugli spalti per scusarsi è stato allontanato.

Episodio da segnalare nel corso del match di MLS tra New York Red Bulls e Philadelphia.

Nel corso del terzo minuto di recupero oltre il 90', sul risultato di 2-0 in favore di Philadelphia, il calciatore di New York Dru Yearwood ha scagliato il pallone in tribuna in segno di frustrazione (dopo un fallo fischiatogli contro) colpendo un gruppo di tifosi seduto sugli spalti.

Resosi subito conto dell'accaduto, il centrocampista inglese classe 2000, si ha lasciato il terreno di gioco per recarsi immediatamente sugli spalti per scusarsi e per verificare le condizioni dei tifosi colpiti.

Tuttavia, una volta avvicinatosi ai sostenitori, il prodotto del settore giovanile dell'Arsenal è stato allontanato da quest'ultimi e a quel punto il calciatore ha fatto mesto ritorno sul rettangolo verde.

Nel posto gara, la franchigia newyorkese e il giocatore hanno affidato il proprio pensiero sulla vicenda ad un post ufficiale apparso sui canali social del club.

"La sicurezza di tutte le persone che vengono alla Red Bull Arena è di prioritaria importanza per la nostra organizzazione.

Dru è molto dispiaciuto e si sente in colpa per l'accaduto e sa che il suo comportamento è stato inqualificabile. Prenderemo le misure necessarie affinché questi gesti non si ripetano.

Noi, insieme a Dru, rimarremo in contatto con le famiglie coinvolte per assicurarci che stiano bene"

A seguire, le parole dello Yearwood:

"Voglio scusarmi dal profondo del mio cuore con i tifosi che ho colpito nel match di sabato.

Le emozioni della partita hanno preso il sopravvento e ho deluso il club e tutti i tifosi dei New York Red Bull

Spero che i tifosi stiano bene e che mi possano perdonare".