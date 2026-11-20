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L'allenatore del Bologna ha annunciato che Heggem non è stato convocato per la sfida di campionato contro l'Udinese. La decisione di Palladino è arrivata dopo le dichiarazioni del difensore con la sua Nazionale.

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Le parole di Heggem sullo scarso utilizzo al Bologna in questa stagione non sono evidentemente piaciute a Raffaele Palladino, che di conseguenza ha deciso di prendere un duro provvedimento nei confronti del giocatore.

Il difensore norvegese è stato escluso dalla lista dei convocati per Bologna-Udinese, gara della dodicesima giornata di Serie A in programma domenica 22 novembre allo stadio 'Dall'Ara'. Ma cosa ha detto Heggem e perché Palladino ha deciso di punirlo?

COSA HA DETTO HEGGEM IN NAZIONALE

Il difensore, dal ritiro della sua Nazionale, si era lasciato andare ad uno sfogo per lo scarso utilizzo in questo inizio col Bologna, in particolare dopo l'arrivo di Palladino al posto di Tedesco.

"Non è una situazione ideale. Un cambio di allenatore è strano quando senti di aver iniziato la stagione molto bene. Credo di aver giocato da titolare le prime sei partite, ma purtroppo non abbiamo ottenuto i risultati necessari.

Non posso continuare a stare in panchina per il resto della stagione. Sono nel pieno della mia carriera e ho voglia di giocare a calcio. È qualcosa che dovremo valutare, se continua così. Non è facile" ha detto Heggem alla testata norvegese 'Nettavisen'.

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Lo stesso difensore non ha escluso neppure l'ipotesi di un trasferimento a gennaio: "Sì, è una possibilità a cui sono aperto. Immagino che nemmeno il club sia contento che io stia in panchina, ma sarà una questione da affrontare sia per me che per la società.

Dobbiamo capire cosa sia meglio per entrambe le parti. Non ho parlato con l'allenatore, ma spero di avere chi lavora per me. È una situazione che non può durare troppo a lungo".

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LA PUNIZIONE DI PALLADINO

Le parole di Heggem, come detto, non sono piaciute al Bologna e neppure a Palladino che prima della gara di campionato contro l'Udinese ha annunciato pubblicamente la punizione nei confronti del giocatore.

"Mi pare corretto ricordare che nelle mie prime due partite lui ha sempre giocato. Heggem è un giocatore importante per noi, ripeto che le parole utilizzate magari hanno avuto una trascrizione un po’ enfatizzata, abbiamo avuto un colloquio ma anche lui ha esagerato. Per questo non verrà convocato” ha dichiarato Palladino.

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Una presa di posizione molto chiara e che lascia aperta l'ipotesi di una separazione tra le parti durante il mercato di gennaio, anche se Heggem verrà reintegrato subito dopo Bologna-Udinese.