Palla sotto l’incrocio con una rabona: il goal di Aleksic è un capolavoro, ma viene annullato

Poteva essere uno dei goal più belli dell’anno, ma è stato annullato con l’ausilio del VAR. L’autore della magia è stato l’ex Genoa Aleksic.

Un match di altissima classifica che ha lasciato in eredità uno dei gesti tecnici più belli degli ultimi tempi, ma anche un post gara quanto meno incandescente.

La sfida valida per il diciottesimo turno di Super Lig che ha visto protagoniste il Basaksehir e l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, metteva in palio punti importantissimi per la corsa che conduce al titolo di campione di Turchia.

Ad avere la meglio è stata la formazione di Istanbul guidata dall’ex centrocampista dell’Inter Emre Belozoglu che si è imposta per 2-1, ma al 98’ il suo centrocampista Aleksic (che vanta anche un passato al Genoa ed una presenza in Serie A), si è visto annullare un goal che sarebbe stato un autentico capolavoro.

Stefano Okaka, dopo essersi visto respinto una conclusione dal portiere avversario Ozbir, ha ripreso il pallone ed ha servito proprio Aleksic che, in piena area di rigore, prima ha stoppato la sfera e poi l’ha calciata con una rabona di sinistro mandandola quasi all’incrocio dei pali. Parabola straordinaria e difensori avversari impossibilitati ad intervenire ma, proprio mentre il centrocampista esultava, è arrivata la doccia gelata.

Rivedendo l’azione alla moviola infatti, gli uomini in sala VAR hanno ravvisato una posizione di fuorigioco dello stesso Aleksic che non era stata notata da arbitro e guardalinee.

Rete dunque annullata (sarebbe stato tra i goal più belli dell’anno probabilmente) ma risultato che non è cambiato e vittoria dunque per il Basaksehir.

Dopo il triplice fischio finale Okaka è tornato ad essere protagonista a seguito di un durissimo scontro con N’Diaye. Dopo un battibecco con il centrocampista avversario, l’attaccante della Roma è andato su tutte le furie e si è reso necessario l’intervento di diversi giocatori e membri della panchina per placare la sua rabbia ed evitare lo scoppiare di una vera e propria rissa.