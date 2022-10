Arrivato al Monza in C e rimasto dopo la promozione in A, non è in lista per giocare nella massima serie. Nel 2014 ha giocato i Mondiali con l'Italia.

Dopo mesi di attesa, Gabriel Paletta è tornato in campo. Palladino, mister del Monza, lo ha schierato titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese: perdendolo però dopo 28 minuti a causa di un infortunio, che potrebbe rappresentare la sua ultima uscita con i brianzoli.

Rimasto al Monza dopo la promozione in A e la cavalcata dalla terza alla prima serie, Paletta non è stato inserito in lista per il campionato della neo-promossa, in virtù di un ruolo da ultima scelta in difesa, dietro ai vari centrali confermati dalla passata stagione o acquistati nel calciomercato estivo.

Classe 1986, nato in Argentina ma in campo internazionale con la maglia dell'Italia, Paletta ha anche partecipato ai Mondiali 2014 con gli azzurri, convocato grazie alle sue buone prestazioni con la maglia del Parma. Le stesse che lo hanno portato al Milan qualche mese più tardi.

In rossonero Paletta ha vissuto anni di transizione, come tutto il club, fino al 2017: proprio nella primavera di cinque anni fa il 36enne ha giocato per l'ultima volta in Serie A.

Sotto contratto con il Monza fino al 2023, in questi primi due storici mesi nella massima serie, l'ex Jiangsu Suning è rimasto ai margini al pari di altri compagni come Salvatore Molina e Antonis Siatounis ed Eugenio Lamanna, tutti convocati per la sfida contro l'Udinese.

Anche Scozzarella, Rigoni e Maric non sono stati inseriti nella lista del Monza per la Serie A 2022/2023. Un taglio che porterà tutti loro, a meno di sorprese, a lasciare il team biancorosso nel 2023. A gennaio, o in estate sembra essere solo questione di tempo.