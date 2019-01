Palermo, Zamparini ai domiciliari con l’accusa di falso in bilancio

La Corte di Cassazione ha deciso di porre Maurizio Zamparini agli arresti domiciliari. Per l’ex patron del Palermo c’è l’accusa di falso in bilancio.

Si è chiusa con l’epilogo più inaspettato la lunga avventura di Maurizio Zamparini alla guida del Palermo. Per l’ex patron del club rosanero infatti, è da venerdì esecutiva la misura di restrizione degli arresti domiciliari.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione dopo una lunghissima seduta durata circa dodici ore, a seguito della richiesta della Procura per i reati di falso in bilancio e auto-riciclaggio.

E’ stato quindi respinto il ricorso dei legali di Zamparini, al quale il provvedimento sarebbe stato notificato in Friuli dalla Guardia di Finanza.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si tratta ancora di una sentenza definitiva ed è prevedibile che ora ci sarà un rinvio a giudizio che porterà poi all’inizio del processo. La difesa punta a revocare la misura perchè nel frattempo il Palermo ha cambiato proprietà e quindi non ci sarebbero più le esigenze per i domiciliari.

Zamparini intanto, parlando all’ANSA, non ha nascosto la sua rabbia: “Questa resterà una storia di vergogna per una città che così ha corrisposto la passione e l'amore che le ho dato assieme ai miei soldi regalati e profusi per i rosanero”.

E’ questa una vicenda che si protrae da cinque anni, da quando cioè il marchio del Palermo venne ceduto ad un’altra società riconducibile a Zamparini, permettendo ai conti del club rosanero di tornare in ordine. Da allora è iniziata una battaglia legale che ha portato ad una serie di perquisizioni e alla decisione dell’ex patron di cedere nella maniera più celere possibile la società.