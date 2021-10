Decima giornata in Serie C, il Palermo ospita la Virtus Francavilla al Barbera: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Virtus Francavilla

Palermo-Virtus Francavilla Data: 20 ottobre 2021

20 ottobre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Non si ferma la Serie C. Turno infrasettimanale con le squadre impegnate tra martedì e giovedì. Per la 10/a giornata il Palermo di Fillippi ospita la Virtus Francavilla. Sarà occasione per entrambe le squadre per continuare a lottare per le zone alte della classifica.

Il Palermo è uscito un po' ridimensionato dal match contro la Turris: 3-0 senza appello. La Virtus Francavilla, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Catania. Sarà un match aperto ad ogni soluzione, con i pugliesi vogliosi di fare il colpaccio.

Gli unici precedenti tra le due squadre, in Serie C, risalgono alla scorsa stagione: entrambe corsare poiché la Virtus ha battuto al Barbera il Palermo che si è vendicato andando a vincere in Puglia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Virtus Francavilla: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA

Il match tra Palermo e Virtus Francavilla si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. La gara verrà disputata allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.

Palermo-Virtus Francavilla sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara non sarà visibile sulla piattaforma Sky.

La gara tra Palermo e Virtus Francavilla verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Non ci sarà invece la trasmissione in diretta tv di Palermo-Virtus Francavilla su Rai Sport o su Sky Sport.

Sarà 3-4-2-1 per il Palermo con Pelagotti in porta, Lancini, Peretti e Perrotta in difesa. Doda e Giron esterni, De Rose e Odjer centrali. Fella e Floriano alle spalle di Brunori.

Probabile 3-5-2 per la Virtus Francavilla con Nobile in porta, Idda, Miceli, Ingrosso a comporre il terzetto difensivo. Pierno e Enyan esterni, Prezioso, Tchetchoua e Carella in mezzo. Perez e Ventola in avanti.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Lancini, Peretti, Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Fella, Floriano; Brunori.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Ingrosso; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Enyan; Perez, Ventola.