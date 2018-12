Palermo, ufficiale il passaggio di proprietà: Zamparini non è più il presidente

Il passaggio di proprietà del Palermo si è ufficialmente completato. Con un comunicato sul sito del club, la nuova dirigenza ha annunciato l'acquisizione del 100% delle azioni. Finita dopo 16 anni l'era Zamparini.

La nuova società proprietaria del Palermo è la Sport Capital Investments Ltd, controllata da Sport Capital Group. Il nuovo presidente è Clive Richardson, che compone il nuovo Consiglio di Amministrazione insieme all’Amministratore Delegato Emanuele Facile e al consigliere John Treacy.

Il Palermo ha annunciato anche l'aumento di capitale di 20 milioni di euro che sarà confermato dopo l'assemblea dei soci che si terrà nei prossimi giorni.

Questo il comunicato della nuova società, che ha ringraziato Zamparini e annunciato i piani per l'immediato futuro.

"Nel ringraziare la precedente proprietà per i prestigiosi risultati raggiunti e per avere apprezzato il progetto di sviluppo del Palermo Calcio presentato dal nuovo gruppo azionista, il nuovo consiglio di amministrazione, con il supporto di un gruppo di advisors coordinati da Dean Holdsworth, intende da subito lavorare assieme al management team esistente sui programmi per la parte rimanente della stagione 2018–2019".