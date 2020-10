Palermo-Turris rinviata: squadre in campo, ma arriva la decisione della Lega

Squadre già in campo, riscaldamento completato, ma poi arriva la decisione della Lega: Palermo-Turris viene rinviata dopo consulto con l'ASP.

Sembra di riveder le scene dello scorso mese di marzo, quando l'incertezza e la paura regnavano in e di conseguenza nel calcio. e Turris oggi si dovevano sfidare, per la giornata infrasettimanale di Serie C, ma all'improvviso è stata rinviata la partita.

Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall'ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Palermo-Turris. A breve saranno condivise le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto. — Palermo F.C. (@Palermofficial) October 21, 2020

"Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall'ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Palermo-Turris. A breve saranno condivise le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto".

Questo il comunicato del Palermo, che fa capire come la decisione sia arrivata dalla Lega, dopo un consulto con l'ASP locale. Evidentemente c'era troppo rischio di contagio, anche se forse si poteva decidere prima che le squadre arrivassero allo stadio e addirittura in campo.

Ricordiamo che in casa Palermo nelle utlime ore sono risultati positivi al Covid nove giocatori più l'allenatore Boscaglia. E la situazione potrebbe ancora peggiorare.

L'annuncio, in uno stadio deserto e con un campo ormai spoglio di giocatori, è arrivato dallo speaker del Renzo Barbera.