Palermo-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Palermo-Turris

• Data: 19 febbraio 2022

• Orario: 14.30

• Canale TV: Sky Sport (canale 257 satellite), Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Sfida al Renzo Barbera tra Palermo e Turris. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte. Pesante quella della squadra siciliana che ha perso 4-1 contro il Foggia. Si tratta della prima sconfitta nell'era Baldini. Il Palermo ha mancato il salto di qualità e si trova in centro classifica lontano sei punti dal secondo posto. Male la Turris che ha subito ben 4 k.o. di fila e ha perso contatto dal gruppo degli inseguitori del Bari capolista: la vittoria manca dal 30 gennaio contro la Vibonese.

Il Palermo ha 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte con 35 reti fatte e 25 subite. Nelle ultime cinque gare sono due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ottimo il rendimento in casa con 9 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta.

La Turris ha tre punti in meno del Palermo, 39 finora con 12 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte con 43 reti fatte e 33 subite. 4 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 5 uscite. In trasferta i punti sono 21, secondo miglior rendimento del girone, con 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

All'andata successo netto della Turris sul Palermo per 3-0, mentre l'anno scorso, il 25 novembre, altro successo per la Turris, 1-0 al Renzo Barbera.

In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Turris: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO PALERMO-TURRIS

La sfida che vedrà opposte Palermo e Turris andrà in scena sabato 19 febbraio 2022 allo stadio Renzo Barbera, ovvero l’impianto che ospita le partite della formazione siciliana. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14.30

DOVE VEDERE PALERMO-TURRIS IN TV

Palermo-Turris sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast. La gara sarà possibile vederla anche su Sky Sport, canale 257 della piattaforma satellitare.

PALERMO-TURRIS IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, sarà ovviamente possibile seguire la sfida tra Palermo e Turris in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-TURRIS

PALERMO (3-4-2-1) Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Crivello, De Rose, Odjer, Valente; Luperini, Floriano; Brunori.

TURRIS (3-5-2): Perina; Di Nunzio, Zampa, Sbraga; Ghislandi, Franco, Tascone, Finarsi, Loreto; Santaniello, Giannone.