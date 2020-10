Palermo-Turris dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo ospita la Turris nel 6° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo il pessimo avvio di stagione il Palermo cerca il riscatto contro la lanciatissima Turris nella sesta giornata del girone C di Serie C. I rosanero hanno raccolto fin qui un solo punto sul campo della Ternana, mentre contro Teramo, Avellino e Bisceglie sono arrivate tre sconfitte.

La Turris è partita invece fortissimo mettendo in fila addirittura tre vittorie e un pareggio, conquistando così la vetta del girone a quota 10 punti insieme al Bari e con un punto di distacco dalla Ternana.

Preoccupa in casa siciliana l'evidente sterilità del reparto offensivo, che fin qui ha prodotto solamente un goal in quattro partite nell'ultima sconfitta contro il Bisceglie. Sono ben sei invece i goal subiti dal portiere Pelagotti.

Nel '97 la sfida tra le due squadre terminata 0-0 con il clamoroso calcio di rigore parato dal centrocampista Tarantino, che finì in porta dopo l'espulsione del portiere a sostituzioni terminate.

A distanza di 23 anni Palermo e Turris tornano faccia a faccia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PALERMO-TURRIS

Palermo-Turris è in programma per il pomeriggio di mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 15:00, nel teatro dello stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

La partita Palermo-Turris andrà in onda in diretta su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

Palermo-Turris potrà essere seguita anche in diretta streaming su Eleven Sports per coloro che sottoscriveranno un abbonamento o acquisteranno il singolo evento. In entrambi i casi sarà necessario selezionare il link della partita dal sito web, oppure scaricare la relativa app su smart tv, smartphone o tablet.

Dopo il cambio di modulo sarà ancora 4-2-3-1 per un Palermo in cerca di identità: Davanti la conferma di Lucca con il supporto di Rauti e Valente, mentre in mediana sembra certo di una maglia dal primo minuto Odjer. La difesa è guidata da Lancini e Crivello davanti ai pali di Pelagotti.

Ospiti in campo con gran parte della squadra che ha ben figurato fin qui con il ritorno dal primo minuto di Persano accanto a Giannone, con Romano libero di agire sulla trequarti. Centrocampo scolpito con Signorelli in cabina di regia affiancato da Fabiano e Franco.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Lancini, Crivello, Corrado; Odjer, Luperini; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca.

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Romano; Giannone, Persano.